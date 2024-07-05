يدخل المنتخب الإسباني دور ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" أمام نظيره الألماني وهو يشعر بثقة كبيرة.

دي لا فوينتي: سأستأذن يويفا للدفاع أمام ألمانيا

وقال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، مازحا: "يوم الجمعة، سندافع كالعادة إذا لم نتمكن من مجاراتهم، سأطلب الإذن من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن ذلك".

واستخدم داني كارفاخال نفس الجملة عندما تم سؤاله عن زميله السابق بفريق ريال مدريد، الألماني توني كروس.

وأظهرت هذه التصريحات أن المنتخب الإسباني سيدخل المباراة التي يعتبرها الكثيرون أنها نهائي مبكر، بأفضل مزاج ممكن.

وترك الماتادور أفضل انطباع حتى الآن في البطولة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته بالبطولة، كما تألق الجناحان لامين يامال ونيكو وليامز بجانب لاعبي خط الوسط بيدري ورودري وفابيان رويز.

ولم يفز المنتخب الألماني على نظيره الإسباني في البطولات الكبرى منذ 1988، وخسر أمامه في آخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية، في نهائي يورو 2008، ونصف نهائي مونديال 2010.

وقال دي لا فوينتي: "كان من الممكن أن تكون المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا، ولكني أعتقد أنها ستكون مباراة متقاربة للغاية على المستوى الكروي".

وأضاف: "كلما اقتربت من النهائي، تتبقى الفرق الأفضل. لا يوجد شيء مجاني هنا".

وأكد: "المنتخب الألماني فريق عظيم، ولكن لدينا أيضا فريق عظيم، لذلك ينبغي علينا أن نلعب بثقة وفرح، نعلم قدراتنا".

وقال إن كون المنتخب الألماني هو منتخب البلد المضيف ليس بالضرورة أن يمنحهم أفضلية، وأضاف: "هذا يمكن أن يساعد، ولكن من شأن هذا أيضا أن يسبب ضغطا، والكثير من الضغوط".

