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ألمانيا تستعيد سلاحا قويا قبل موقعة إسبانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عاد جوناثان تاه من الإيقاف، وأصبح جميع لاعبي منتخب ألمانيا على أهبة الاستعداد للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا الجمعة في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بناء على رؤية المدير الفني جوليان ناجلسمان.

ألمانيا تستعيد سلاحا قويا قبل موقعة إسبانيا

وشارك جميع اللاعبين الـ26 في المران الأخير اليوم الخميس قبل خوض مباراة الغد في شتوتجارت، في الوقت الذي صبغ فيه لاعب الوسط روبرت أندريتش شعره باللون الوردي.
ومن المتوقع أن يعتمد ناجلسمان بنسبة كبيرة على نفس التشكيل الأساسي الذي اعتاد الدفع به في البطولة القارية، وسيشارك تاه في قلب الدفاع، إلى جوار أنطونيو روديجر بعد غيابه عن الفوز على الدنمارك 2 /0 دور الـ16 ومشاركة نيكو شلوتربيك بدلا منه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ليروي ساني سيشارك منذ البداية بدلا من فلوريان فيرتز وما إذا كان ديفيد راوم سيشارك على حساب ماكسيميليان ميتلشتيت في خط الدفاع مجددا.

ولم يفز المنتخب الألماني على نظيره الإسباني في البطولات الكبرى منذ 1988، وخسر أمامه في آخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية، في نهائي يورو 2008، ونصف نهائي مونديال 2010.

 

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