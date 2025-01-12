ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. "الإفتاء" توضح

إسلاميات
أ.د نظير عياد مفتي
أ.د نظير عياد مفتي الجمهورية

أوضحت دار الإفتاء المصرية  ما حكم إخراج الفدية عن الصاوات الفائتة عن الميت؟ حيث تسائل شخص عن أنه قد فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟

أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم "8420" قائلة: يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر، ولا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.

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