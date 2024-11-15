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كورة لايف Egypt مباشــر الآن.. مشاهدة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 بجودة عالية 4K.. يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن لمواصلة مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سيواجه نظيره منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) ضمن منافسات الجولة السادسة. يسعى المنتخب المصري لمتابعة سلسلة انتصاراته لضمان التأهل للبطولة المقرر إقامتها في المغرب، ويعد هذا اللقاء محطة حاسمة للمنتخب الوطني، إذ يعزز من موقعه في الصدارة ويزيد فرص تأهله إلى النهائيات.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي يوم الجمعة القادمة، وذلك على ملعب الوطني في الرأس الأخضر، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يعتبر اللقاء القادم فرصة حاسمة للمنتخب المصري، إذ يتمتع برصيد قوي من الانتصارات في الجولات السابقة، ويسعى المنتخب لتقديم أداء مشرف يؤكد تأهله إلى النهائيات، كما يسعى المدرب حسام حسن للاستفادة من فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر لإعداد اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية تعزز من حظوظ التأهل.

كورة لايف Egypt مباشــر الآن.. مشاهدة مصر ضد كاب فيردي بجودة عالية 4K

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

وستكون المباراة منقولة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تمتلك حقوق البث لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025. ومن المتوقع أن تقوم الشبكة بتقديم استوديو تحليلي قبل المباراة بمشاركة نخبة من المحللين الرياضيين، لتحليل استعدادات الفريقين وأبرز النقاط التي قد تؤثر على مجريات اللقاء.

قائمة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي

وأعلن المدرب حسام حسن، قائمة منتخب مصر المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2025، حيث ضمت القائمة مجموعة من اللاعبين المحترفين والمحليين الذين يمثلون الأندية المصرية والدوريات الخارجية. تتكون القائمة من العناصر التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، حسام عبدالمجيد، حمدي فتحي، محمد أحمد ربيعة، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر، عمر كمال، مروان عطية، محمود تريزيجيه، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمود عبد الحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل، محمد صلاح.

نظرة تحليلية حول تشكيلة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي

ويحرص حسام حسن على تنويع قائمة اللاعبين، حيث تضم القائمة مجموعة من الأسماء البارزة التي تملك خبرات دولية، مثل محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمود تريزيجيه في خط الوسط، بالإضافة إلى العناصر الشابة التي قد تضيف طاقة وحيوية لأداء المنتخب. يعد خط الدفاع مستقرًا بوجود لاعبين كـ أحمد رمضان بيكهام وحسام عبد المجيد، فيما يعتمد المدرب على لاعبي الوسط الموهوبين لتقديم الدعم الهجومي والتحكم بوسط الملعب.

استعدادات منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

وقام منتخب مصر بإجراء تدريبات مكثفة في إطار الاستعدادات لمباراة كاب فيردي، حيث يركز المدرب حسام حسن على تعزيز التفاهم بين اللاعبين وتحسين الجوانب التكتيكية. كما يخضع اللاعبون لتدريبات بدنية قوية لضمان جاهزيتهم لمواجهة منتخب كاب فيردي، خاصةً أن المباراة تُقام خارج الأرض، مما يتطلب من اللاعبين القدرة على التحمل والتكيف مع الأجواء المختلفة.

وتأتي هذه الاستعدادات بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها المنتخب في الجولات السابقة، حيث يسعى لمواصلة هذا النجاح لضمان التأهل وتقديم أداء يليق بتطلعات الجماهير المصرية.

تحديات منتخب مصر في مباراة كاب فيردي

فيما تُعد مباراة كاب فيردي تحديًا صعبًا للمنتخب المصري، فالفريق المنافس يملك لاعبين مميزين ويعرف كيف يستفيد من عامل الأرض والجمهور. ويجب على المنتخب المصري أن يكون حذرًا في الدفاع ويتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى استقبال أهداف غير متوقعة.

كما يجب على المنتخب المصري تحسين فعاليته الهجومية واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل، حيث أن مثل هذه المباريات الحاسمة تتطلب دقة عالية في الهجوم وانضباطًا تكتيكيًا في الدفاع.

أهداف منتخب مصر في التصفيات

ويطمح منتخب مصر بقيادة حسام حسن لتحقيق التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستُقام في المغرب. ويضع المنتخب نصب عينيه مواصلة الانتصارات للتأكد من التأهل المبكر وإرسال رسالة قوية للمنافسين على جاهزية المنتخب لخوض غمار البطولة، حيث يسعى المنتخب لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية واستعادة أمجاده في الساحة الإفريقية.

ما يمكن توقعه من مباراة مصر وكاب فيردي

ومع تميز المنتخب المصري بالأداء الهجومي القوي، من المتوقع أن يقدم الفريق عرضًا مميزًا، حيث يعتمد على عناصر شابة قادرة على إحداث الفارق. ومن جهة أخرى، قد يستفيد منتخب كاب فيردي من اللعب على أرضه، ما يجعل المباراة تنافسية ويزيد من احتمالية أن تكون مباراة مثيرة.

نصائح للمنتخب المصري لتحقيق الفوز على كاب فيردي

ولتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، قد يحتاج المنتخب المصري إلى: