بيطري القليوبية: تحرير محضر ضد صاحب مزرعة لذبح الحمير

قالت الدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية اليوم، إنه تم تحرير محضر بمعرفة أجهزة الأمن لصاحب مزرعة بمنطقة عزبة الأبيض بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية لقيامه بذبح الحمير لتوريد لحومها للسيرك القومى.

ولفتت إلى أن صاحب المزرعة خالف كافة التعليمات وأنه بالفحص البيطري للمزرعة تبين العثور على جثث وهياكل الحمير المذبوحه والتى تم سلخ جلودها وتبين إنه ا حمير ميته ويتم ذبحها لتوريدها للسيرك القومي واكدت أن صاحب المزرعة يخالف التعليمات لإنه يقوم بالذبيح للحمير في مكان بعيد عن السيرك في حين أن الذبيح لا بد أن يكون في نفس مكان السيرك وليس بعيدا عنه وفي حضور لجنة من الطب البيطرى وبتصريح من الخدمات البيطرية.



وأكدت وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية أن صاحب المزرعة سبق وأنه تم تحرير له محضر في عام 2014 لنفس السبب وتم تحذيرة بعدم الذبح بعيدا عن مكان السيرك وان يكون الذبيح لتلك الحيوانات تحت اشراف من مديرية الطب البيطرى وبتصريح من هيئة الخدمات البيطرية.



وطمانت وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية المواطنين في كافة انحاء محافظة القليوبية أن جميع المعروض من اللحوم سواء في محلات البيع المثلجة أو محلات الجزارة تخضع تحت رقابة صارمة من المديرية ومديرية التموين ومباحث التموين ودعت المواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة.

ونشر عدد من مواطنى عزبة الابيض في الخانكة صور لهياكل وجثث لمجموعة من الحمير عثر عليها داخل مزرعه بعزبة الأبيض بمدينه الخانكة، وكانت الجثث والهياكل في حالة تعفن وانتفاخ على صفحاتهم الشخصية «فيس بوك» مما اثار حالة من الاستياء والغضب خوفا من أن يتم بيع هذه الحمير في محلات بيع اللحوم على إنه ا لحوم مواشى.



وتمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط الحمير المذبوحة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال صاحب المزرعة واكدت مديرية الطب البيطرى إنه ا تقوم بحملات مستمرة على محلات الجزارة للتاكد من الذبيح داخل السلخانات الحكومية ومدى صحة الماشية التي يتم ذبحها.