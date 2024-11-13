رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان يقدم التعازي لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

أخبار مصر
شيخ الأزهر أ.د أحمد
شيخ الأزهر أ.د أحمد الطيب

تلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية من مفتي نور الدين خالق نظر، رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، أعرب فيها عن بالغ حزنه وصادق مواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

وعبر رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لفضيلة الإمام الأكبر، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويغفر لها، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان شيخ الأزهر وفاة شقيقته الأستاذ الدكتور أحمد الطيب مفتي نور الدين خالق نظر

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