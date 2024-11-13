"العنف الأسري تجاه السيدات".. ورشة عمل بكلية الطب البشري بالفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء الشربيني، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، بجامعة الفيوم، ورشة العمل التي نظمها مركز الاستشارات الطبية الشرعية وابحاث الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البشري بعنوان "أشكال العنف الأسري التي تتعرض له السيدات".



وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورة عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع التعليم والطلاب .



بحضور الدكتورة غادة الجلاد، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمشرف على كلية التمريض، والكتورة مروة علي مصطفى، مواهب مدير مركز الاستشارات الطبية الشرعية وأبحاث الطب الشرعي والسموم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في قسم الطب الشرعي والسموم وعدد من أطباء الامتياز، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13/11/2024 بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالدور الأول.

حاضرت خلالها الدكتورة هبه حسين، الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وعرضت سيادتها لأشكال العنف التي تتعرض له السيدات موضحة أن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، ويعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا، ورغم مرور الوقت فإن أشكال العنف الأسري لا تزال حدتها وصورها تختلف بين المجتمعات وتعمل الحكومات والمنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج والفعاليات منها اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام يوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

وأشارت إلى أن جامعة الفيوم تحرص على توعية السيدات بأشكال العنف حيث أنشئت بكلية الطب البشري وحدة تتبع المجلس القومي للمرأة موضحة أنها تعد بمثابة مساحة آمنة تتيح للسيدات الإفصاح عن تعرضهن للعنف مع مراعاة الخصوصية وسرية البيانات.

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