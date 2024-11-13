تخطيط جديد لواحة الغروب.. ما القصة؟

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محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة سيوة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندس أسامة زعيتر ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مدير إقليم اسكندرية والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والأستاذ محمد بكر رئيس مدينة سيوة،
وياتى اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة كآخر مدن المحافظة بعد الانتهاء من وضع المخطط الاستراتيجي لجميع مدن مطروح  وتم التأكيد خلال المخطط على مراعاة البعد البيئى والسياحى الواحة، وخصائصها كمدينة تاريخية والهوية  الثقافية المميزة والمقومات السياحية والعمرانية والاقتصادية والتوسعات المستقبلية سواء للمشروعات القومية والتنموية والزيادة السكانية مع الإقبال السياحى الكبير على الواحة مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتطوير واحة سيوة لتحتل مكانتها السياحية العالمية


ووجه  محافظ مطروح الشكر على جهود إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ولجهود جميع القائمين في  إعداد  المخرج النهائي لمشروع المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة،والتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وسرعة إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم  الزيادة السكانية وحجم  ومتطلبات البنية التحتية، والوقوف على كافة الاحتياجات مع العدالة فى توزيع الخدمات

مؤكدا على أنه تم الحرص  على مشاركة كافة شركاء التنمية فى جلسات التشاور وإعداد المخطط والإعلان عنه بما يحقق المستهدف من وضع المخطط الاستراتيجى  حتى عام ٢٠٣٠ وإعداده لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة، مع قيام المشروع على توافر قاعدة  البيانات  للتعامل معها بسهولة.

ادارة التخطيط اعتماد المخطط إدارة الاقتصادي الإقبال السياحي الهيئة العامة للتخطيط القيادة السياسية تنموي عمراني لاقتصاد

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