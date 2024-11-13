الكشف على 93 مواطنًا بقرية "المشرك بحري" في قافلة طبية مجانية لجامعة الفيوم

محافظات
جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب، وكلية التمريض، بجامعة الفيوم، وطلاب من أجل مصر قافلة طبية لخدمة أهالي قرية المشرك بحري بمركز يوسف الصديق ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك  بحضور الدكتورة منى أحمد إبراهيم، أستاذ مساعد بكلية الطب، ورضا صلاح حسين، معيد بكلية التمريض، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13/11/2024 بالوحدة الصحية بقرية المشرك بحري مركز يوسف الصديق والمدرسة الإبتدائية بالقرية.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم  والدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم والدكتورعاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتورسامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

 

صرح الدكتور عاصم العيسوي،أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأضاف سيادته أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 93 حالة من أهالي قرية المشرك بحري، حيث تم الكشف على 41 حالة جلدية و22 حالة باطنة و30 حالة أطفال.

 

وأضاف أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الإسعافات الأولية"، وذلك لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية حاضرت فيها الأستاذة رضا صلاح حسين، المعيدة بقسم التمريض وصحة المجتمع، وتناولت الندوة التعريف الأساسي للإسعافات الأولية، وأهميتها في تقديم الرعاية الفورية للإصابات أو الحالات الطارئة حيث الأبعاد المختلفة للإسعافات الأولية، مثل كيفية التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، والاختناق، مع أمثلة عملية تناسب الفئة العمرية المستهدفة.

وأشار إلى أن كلية الطب شاركت بندوة بعنوان: كيفية الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي لطلاب المدرسة في المرحلة الابتدائية. وقدمت الدكتورة منى إبراهيم الندوة بأسلوب تفاعلي واستقصائي، حيث شجعت الطلاب على المشاركة وطرح الأسئلة المتعلقة بالصحة التنفسية. كما ناقشت عوامل الوقاية مثل أهمية النظافة الشخصية، غسل اليدين بانتظام، الحفاظ على تهوية جيدة في الأماكن المغلقة، وتجنب الأماكن المزدحمة عند انتشار الفيروسات.

 

كما أوضّحت طرق تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية السليمة والنشاط البدني، مما يعزز صحة الأطفال ويقيهم من الأمراض الشائعة، كما حفزت سيادتها الطلاب بالهدايا المدرسية، وعمل استقصاء استيباني على عينة من الطلاب لكشف شخصية الطلاب ومدي تأثير البيئة المحيطة على شخصية الطلاب سلبًا أو إيجابًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

قافلة جامعة الفيوم التنموية الشاملة تقدم خدمات طبية وتوعوية ل 1750 مواطنا بقرية أبوكساه مركز إبشواي

2be36df6-9515-4626-914d-ddad4a2969ca
2be36df6-9515-4626-914d-ddad4a2969ca
20d0fcdc-211e-45b0-9417-c8cabb8f9517
20d0fcdc-211e-45b0-9417-c8cabb8f9517
602eb1bc-627c-42be-976c-c3cce74bd9d6
602eb1bc-627c-42be-976c-c3cce74bd9d6
b51826f4-107e-42a3-a712-a72936bf10f7
b51826f4-107e-42a3-a712-a72936bf10f7
cc537886-9884-4b6f-bd66-bac88a0d0c3b
cc537886-9884-4b6f-bd66-bac88a0d0c3b
e5b0a95e-9355-4d7d-a34a-7935414bd29e
e5b0a95e-9355-4d7d-a34a-7935414bd29e
الفيوم قوافل تنموية قرية المشرك بحرى مركز يوسف الصديق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء انسان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-11 -2024 في الدقهلية

مصدر أمني إسرائيلي: يجب هزيمة حزب الله لمنع إطلاق الصواريخ

اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 14-11-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار السمك اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا