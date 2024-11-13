وكيل تعليم الجيزة يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بإدارتي كرداسة وبولاق الدكرور

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، في جولة مفاجئة، انتظام سير العملية التعليمية بإدارتي كرداسة وبولاق الدكرور التعليمية، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

بدأ وكيل الوزارة، جولته، بزيارة مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي، منبهًا على الاهتمام بالنظافة وتصحيح التقييمات بدرجات وعدم وضع كلمة نظر.

وتفقد الفصول ومعمل الحاسب الآلي بمدرستي الندى للتعليم الأساسي، وناهيا الإعدادية الحديثة.

وخلال تفقده للفصول الدراسية والفص المجتمعي ومخزن الكتب بمدرسة ناهيا للتعليم الأساسي، وجه بإعادة الكتب غير المستخدمة لمخازن الإدارة.

وتفقد وكل الوزارة، مدرسة ناهيا الثانوية بنات، منبهًا على عمل صيانة للشاشات التي بها عطل مع التأمين الكامل لها.

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول بمدرسة رفاعة الطهطاوي، الثانوية بنين التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، موجهًا بالاهتمام بنظافة المدرسة ودورات المياه وتفعيل حصة التربية الرياضية مع تطبيق لائحة الانضباط للطلاب المتغيبين وإرسال إنذارات لهم بالغياب.

وشملت جولة وكيل الوزارة بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، زيارة مدارس (سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الثانوية بنات، واللواء سامح سيف الليزل الرسمية للغات، واللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة للغات).

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول الدراسية، ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة، ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء، كما حاور الطلاب واختبرهم فى القراءة والكتابة.

ونبه خلال الجولة، على ضرورة صيانة وتأمين الشاشات الموجودة بـ المدارس الثانوية، وتصحيح كراسات الطلاب والاهتمام بالتقييم، وصيانة دورات المياه والاهتمام بمستوى النظافة العامة بالمدارس.

وشدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعة يوميًا، وتفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم حفاظا على أمن وسلامة الطلاب، وعدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة.

ونبه على مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، وتصحيح التقييمات يوميًا بدرجة وليس بنظر، وعمل خطة وبرنامج زمنى للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط.

وجلال الجولة، قدم وكيل الوزارة شكره وتقديره للدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير عام إدارة كرداسة التعليمية، ومدراء المدارس نظرًا للالتزام بالكثافات المطلوبة وسد عجز المعلمين وانتظام العملية التعليمية.

ووجه بتكريم ثلاث معلمات فصل تعليم مجتمعي لتميزهم وتفانيهم في العمل بمدرسة ناهيا للتعليم الأساسي بإدارة كرداسة التعليمية وهن، رشا جلال عبد الستار، وعلا عبد الفتاح محمد، وفايزة شعبان، بالإضافة إلى محمود فهمى بمدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة للغات، لانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

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