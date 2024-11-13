عميد طب طنطا: تجميع 190 كيس دم في حملة تبرع لدعم بنوك الدم بالمستشفيات

افتتح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية حملة التبرع بالدم للطلاب والعاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى فى إطار مشاركة كلية الطب جامعة طنطا المتميزة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل سافوح مدير بنك الدم الإقليمى بطنطا والدكتور محمد عينر وكيل مديرية الصحة فى الغربية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذه الحملة تأتى استكمالا لسلسلة مشاركات كلية الطب جامعـة طنطـا المتميزة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وتستهدف التوعوية بأهمية وفوائد التبرع بالدم وضرورة نشر هذه الثقافة بين الجميع وترسيخ القيم الإنسانية القائمة على البذل والعطاء لسد احتياجات المرضى وهو ما يعد جزءا هاما من المسئولية الإنسانية والرسالة التى تقوم بها الكلية فى عملها المجتمعي ودورها المحوري فى تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة فى مختلف المجالات.



كما أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الحملة نجحت بختام يومها الأول فى تجميع إجمالي عدد ١٩٠ كيس دم للاستفادة بهم لدعم بنوك الدم بالمستشفيات الجامعية وبنك الدم الاقليمي بطنطا منهم " ١٠٥ بنك الدم الاقليمي بطنطا و٤٧ المستشفى الرئيسي و٣٨ مستشفى التعليمي العالمي " فى ظل تعاون مثمر بين كلية الطب جامعـة طنطـا ومستشفياتها الجامعية ومركز الدم الإقليمى بطنطا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مشيرا لتقديم كافة خدمات العلاج المجانية والدعم الطبي الكامل لمن لم يستوفى معايير التبرع بالدم من نسبة الهيموجلوبين فى الدم ومعدل ضغط الدم ومعدل النبض، مقدما خالص شكره وإمتنانه لجهود القائمين على الحملة من أطباء وتمريض وإداريين المستشفيات الجامعية وبنك الدم الاقليمي.