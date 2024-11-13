تعليم الفيوم تحصد ثاني وثالث بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجية عام التربية الرياضية في بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية بالمركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة، وحققت مراكز أولى على مستوى الجمهورية.

حيث أقيمت بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية بالمركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة، وحقق طلاب الفيوم (أبطال الملاكمة) مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

واسماء الفائزين هم: الطالب عبدالرحمن احمد سيد، فاز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية والميدالية الفضية في وزن ٩٢ كجم - المدرسة الرياضية للبنين



-الطالب خالد أحمد شعبان، فاز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٤٨ كجم - مدرسة الصناعية الزخرفية.



-الطالب براء أسامة سيد، فاز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٥٤ كجم - المدرسة جمال عبد الناصر الثانوية



- الطالب محمد نصر محمد، فاز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٦٧ كجم - مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية.

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين، وقدم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف، بإدارة الشئون التنفيذية، الأستاذ هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد حسني البشيهي موجة عام التربية الرياضية، والأستاذة حمدية مخلف موجه أول التربية الرياضية بالمديرية، والكابتن محمود مصطفى مسؤل النشاط بالمديرية، والدكتور عماد حمدي بليدي رئيس مجلس إدارة منطقة الفيوم للملاكمة والكابتن شريف عبد الناصر المدرب الفني لمنتخب الملاكمة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم والمدير التنفيذي لمنطقة الفيوم للملاكمة على الجهد المبذول



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