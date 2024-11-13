الصبروط يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء في مراكز الشباب بالجيزة

أخبار مصر
الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

قام الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم أولى جولاته المفاجئة لضبط الأداء في مراكز الشباب، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرفع كفاءة العمل ومحاسبة المقصرين.

وذلك بعد سلسلة من الجولات التفقدية المعلنة، والتي بدأها منذ توليه المسؤلية قبل ثلاث شهور.

بدأت الجولة المفاجئة ظهر اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر  بمركز شباب مصر، بإدارة بولاق  حيث تفقّد الصبروط مرافق المركز، وقرر إحالة مدير المركز للتحقيق بسبب عدم تواجده وسوء حالة النظافة، كما أحال ثلاثة موظفين آخرين للشؤون القانونية لغيابهم عن العمل خلال ساعات العمل الرسمية.

استمع الصبروط لبعض الشباب الذين يمارسون رياضة كرة القدم بالمركز، وتابع عن كثب إجراءات الإيجار الخاصة بملعب المركز.

كما شملت الجولة مركز شباب صفط اللبن، حيث أشاد الصبروط بالنظافة وتفقد  صالة الألعاب والمكتبة والمبنى الإداري، إلا أنه اتخذ قرارًا بإحالة مدير المركز إلى الشؤون القانونية لغيابه عن التوقيع دون سبب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط في تصريح خاص أنه بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة "بدأنا من اليوم جولات مفاجئة لمتابعة ملاحظاتنا أثناء الزيارات السابقة ولضمان التزام الجميع بتقديم أفضل الخدمات للشباب ولن يكون هناك تهاون مع أي تقصير، فالمتابعة المستمرة تهدف لتقديم بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة وضبط الأداء.
وتابع: سنستمر في التفتيش المفاجئ على كافة المراكز لضمان الأداء الأمثل وخدمة شباب مصر بالشكل الذي يليق.

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رياضة الجيزة الجيزة

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