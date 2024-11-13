كبير المفتين بدبي يُعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

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شيخ الأزهر وكبير
شيخ الأزهر وكبير مفتي دبي

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين دبي وعضو مجلس حكماء المسلمين، في وفاة أخته.

وأعرب كبير مفتين دبي في برقيته عن أصدق تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

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