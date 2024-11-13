لهذا السبب.. استبعاد مدير مدرسة وأخصائي اجتماعي بالفيوم

محافظات
جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اليوم الأربعاء، الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مدرسة محمد هاشم بإدارة شرق الفيوم التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، بحضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية.

 

قرر وكيل الوزارة، إستبعاد مدير مدرسة محمد هاشم الابتدائية، والاخصائي الإجتماعي، وذلك للتقصير فى العمل الوظيفي، وعدم انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، ووجود الرواكد الخشبية، وتكسير زجاج الشبابيك بالفصول الدراسية، وعدم توزيع كثافة الفصول بأعداد متساوية، وعدم وجود قوائم بالفصول الدراسية، وعدم دخول معلمين الحصص المكلفين بها في وقت الحصة.

تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وأكد على ضرورة تفعيل مبادرة الفيوم تتحدث، وتفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة.

كما وجه دكتور قبيصي بتشكيل لجنة لمتابعة مدرسة محمد هاشم، مؤكدًا علي الإشراف اليومي لإدارة المدرسة.

 

 

 

 

 

112f77dd-8f42-4824-bc5e-6768813bff81
112f77dd-8f42-4824-bc5e-6768813bff81
44905869-a570-4285-8def-713341747b24
44905869-a570-4285-8def-713341747b24
70765340-7dbf-4128-88aa-f6674a2a9d8b
70765340-7dbf-4128-88aa-f6674a2a9d8b
ca38083d-8108-4bf1-97bf-37b9edd5d856
ca38083d-8108-4bf1-97bf-37b9edd5d856
ef06b547-3835-407a-916a-4766011b2c7f
ef06b547-3835-407a-916a-4766011b2c7f
الفيوم تعليم الفيوم استبعاد مدير مدرسة الإخصائي الاجتماعي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-11 -2024 في الدقهلية

اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي

مصدر أمني إسرائيلي: يجب هزيمة حزب الله لمنع إطلاق الصواريخ

أسعار السمك اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

محافظ الدقهلية يعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع