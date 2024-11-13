المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين يقدم التعازي لشيخ الأزهر

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شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين

تلقى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين وعضو مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقته.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، في برقية العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين التعازي لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة شيخ الأزهر الشريف

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