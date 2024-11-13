مفتي البوسنة والهرسك يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

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شيخ الأزهر ومفتي
شيخ الأزهر ومفتي البوسنة والهرسك

تلقى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من الشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس العلماء والمفتي العام لدولة البوسنة والهرسك، في وفاة شقيقته.

وعبر مفتي البوسنة والهرسك، في برقيته، عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر، قائلًا: “كنا نترقب لقاءكم، لكن تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم وانتقالها إلى جوار ربها”، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يمنح فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

مفتي البوسنة والهرسك شيخ الأزهر الشيخ حسين كفازوفيتش المفتي العام لدولة البوسنة والهرسك وفاة شقيقته

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