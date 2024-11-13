نائب محافظ الجيزة يتفقد مخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح للتأكد من جاهزيتها

أخبار مصر
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه المهندس فؤاد زكريا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان، مخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح للتأكد من جاهزيتها أستعدادا لموسم الشتاء ومجابهة أيه تقلبات في الطقس قد تحدث.

وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية علي كافة مخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح في أطار الاستعداد لفصل الشتاء وحرصا علي سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق والأستجابة السريعة لأي طوارئ قد تحدث نتيجة تغيرات الطقس.

حيث تفقد الشهابي مخرات سيول غمازة الكبري والمنشئ والديسمي والودي وأطفيح والكريمات
شدد نائب المحافظ بمراجعة مخرات السيول والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وإزالة أي عوائق تمنع سريان المياة بها ومراجعه وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات أستعدادا لموسم الشتاء.
رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارة، العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، عز أمين رئيس مركز أطفيح، والمهندس محمود أحمد سليمان مدير عام صرف جنوب الجيزة، ومسؤولي قطاع التوسع الأفقي بوزارة الري.

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