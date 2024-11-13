وكيل تعليم الفيوم يكرم عمال الخدمات المعاونة

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عمال الخدمات المعاونة بمدرسة هوارة المقطع الإعدادية للبنات – إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، والأخلاص والتفانى فى العمل بالمدرسة، من خلال نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وفناء المدرسة.

وذلك خلال جولة مدير تعليم الفيوم بالمدارس في الصباح الباكر.

حيث كرم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، كلا من:علية جمال إبراهيم، صفاء عبدالقوي عبدالقوي، وتم تكريمهم بمكتب وكيل الوزارة، كأحد النماذج المخلصة فى أداء العمل، كما قدم لهم كل الشكر والتقدير بحضور قيادات المديرية.