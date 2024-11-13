محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

محافظات
المهندس أيمن عطية
المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

أصدر المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن.

وشملت الحركة تكليف كل من الآتي أسمائهم: حسام مصطفى محمد أحمد نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر، السيد مصطفى السيد الأكشر نائب رئيس مدينة الخصوص، أحمد صلاح أحمد إبراهيم نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، نادر ناجى عبد الله خاطر نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.

كما جرى إلغاء تكليف حنفي محمد حنفي عبد الرازق من العمل كنائب رئيس مدينة القناطر الخيرية وعودته للعمل بديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة، حيث يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء في مهامهم الوظيفية.

المهندس أيمن عطية القليوبية اليوم الوظائف القيادية أيمن عطية محافـظ القليوبيــة

مواد متعلقة

البورصة تعلن تنفيذ صفقة بقيمة 868 مليون جنيه على أسهم الشرقية للدخان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-11 -2024 في الدقهلية

اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي

مصدر أمني إسرائيلي: يجب هزيمة حزب الله لمنع إطلاق الصواريخ

أسعار السمك اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

محافظ الدقهلية يعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع