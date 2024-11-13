4 ملايين جنيه.. قرار بشأن 7 متهمين استولوا على أموال التعويضات

حوادث
بوابة الفجر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 15 يناير 2025 المقبل للمرافعة.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.

أكد مجري التحريات، أن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا في ذلك مستندات مزورة. 

محكمة جنايات الجيزة الاستيلاء على أموال التعويضات

مواد متعلقة

حجز الحكم على طبيب نساء وتوليد لاتهامه بإجهاض فتيات قاصرات

قرار من محكمة الأسرة بإلزام حسن شاكوش بدفع نفقة لطليقته

غدا.. إعادة محاكمة طفلة سرقت سيدة ببولاق الدكرور

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل زوج شقيقته بالطالبية

حيثيات الحكم على اللاعب إمام عاشور بالحبس 6 أشهر

حبس اللاعب إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن

بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل زوج شقيقته| بعد قليل

بدء نظر استئناف النيابة على حكم براءة اللاعب إمام عاشور

Elfagr.org

الأكثر قراءة

رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-11 -2024 في الدقهلية

اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي

مصدر أمني إسرائيلي: يجب هزيمة حزب الله لمنع إطلاق الصواريخ

أسعار السمك اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

محافظ الدقهلية يعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع