4 ملايين جنيه.. قرار بشأن 7 متهمين استولوا على أموال التعويضات

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 15 يناير 2025 المقبل للمرافعة.



صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.

أكد مجري التحريات، أن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا في ذلك مستندات مزورة.