برئاسة مدبولي وعضوية 10 وزراء.. تشكيل المجلس الوطني للتعليم بالقانون الجديد



وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ونص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".



ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

تشكيل المجلس الوطني للتعليم

يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:



1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.



2- وزير الصناعة.



3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.



4- وزير الداخلية.



5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



7- وزير المالية.



8- وزير العمل.



9- وزير الثقافة.



10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



11- وكيل الأزهر الشريف.



12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).



14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.



15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.