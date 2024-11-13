عاجل.. المفوضين توصي بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد

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الملحد

انتهت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلى قبول الدعوى المطالبة بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين.

 

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.


وقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.


وأعلن المنتج أحمد السبكي عرض فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.


وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخرى أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي.

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