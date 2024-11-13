تحديد جلسة استئناف حسن شاكوش على حكم إلزامه بدفع 960 ألف جنيه نفقة لطليقته

حددت محكمة استئناف أسرة أكتوبر، جلسة 11 ديسمبر، لنظر جلسة استئناف مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلزامه بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته.

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.

وجاء في الحكم الصادر ان النفقة تتضمن نفقة عدة ومتعة لريم طارق طليقة حسن شاكوش بـ 960 ألف جنيه.

كشفت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن حقيقة زواجه العرفي، وعن إمكانية رجوعهما مرة آخرى، حيث أشارت خلال حديثها أنها على علم بالكثير من الأمور والأسرار التي تجعلها لا تعود لتلك العلاقة مرة ثانية.

وصرحت ريم طارق بشأن عودتها مرة أخرى لشاكوش، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،قائلة: “ماذا لو عاد معتذرًا وجابلك الدنيا كلها؟"، لترد ريم: “الموضوع خلاص من زمان، محدش هيجيب حاجة لحد”.

"عارفة الأوحش من كده".. ريم طارق ترد على أنباء زواج حسن شاكوش عرفي

كما ردت ريم طارق، على سؤال معجبة نصحتها بالتدخل في أزمتها مع طليقها حسن شاكوش بشأن عقود الزواج العرفي، قالت: “مع احترامي لاهتمام حضرتك أنا عارفه كل حاجة، وعارفة الأوحش من كده، بس أنا فعلًا مش مهتمة لمين بيعمل إيه، الموضوع حاليًا ميخصنيش لا من قريب ولا من بعيد وربنا يسترها علينا جميعَا”.

وفي وقت لاحق حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفًا في برنامج “بالمايك والقلم” مع الإعلامي عبدالعزيز أحمد، وتحدث خلال لقائه عن بداياته في ممارسته لعبة كرة القدم قبل دخوله لعالم الغناء، بالإضافة عن حديثه عن تجربة زواجه من طليقته ريم طارق.

وجاء طرح برومو حلقة حسن شاكوش ببرنامج "بالمايك والقلم" بالتزامن مع شائعات عودته لطليقته ريم طارق، حيث يكشف خلال اللقاء عن أزمته مع طليقته ريم طارق ويقول: "الحاجة الوحيدة اللي أنا ندمان عليها موضوع الجواز، ولاد الناس لو جوزها فيه كل العبر وعضم في قفه تطلع تقول دا أحسن راجل في الدنيا".