إقامة ملتقى شعراء البادية الأول بمطروح

أقامت لجنة التراث الثقافي والطبيعي بمطروح اليوم أول فاعلية لها بعنوان ملتقى شعراء البادية بحضور المهندس حسين السنيني نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والأستاذ عيسى أبو تمر رئيس حزب حماة الوطن، والحاج عبد الله عبد اللطيف كبير شيوخ مطروح وأعضاء الأحزاب والعمد والمشايخ والشعراء.

افتتح المؤتمر الأستاذ عبد الحميد القناشي رئيس لجنة التراث بالشكر والتقدير للواء خالد شعيب على إصراره في إقامة اللجنة وإظهارها للنور، ثم تطرق إلى أهمية التراث بأنواعه وخاصة بمحافظة مطروح والذي سوف يحافظ بدوره على الهوية البدوية قبل الاندثار، ثم وعد بفعاليات لها تأثير الحفاظ على التراث منها الملتقيات الشعرية والأدبية والمعارض والورش والكتب والمجلات والأبحاث وكل ما له علاقة بصون التراث.

ثم تحدثت الدكتورة أم العز بريك عضو لجنة التراث ومدير قطاع إعلام الاسكندرية ومطروح عن أهمية التراث ودورنا في الحفاظ عليه ومدى الدور المؤثر الذي سيتركه أعضاء لجنة التراث للأجيال القادمة.

ألقى شعراء البادية أشعارا بعضها عبر عن حب الوطن وبعضها عبر عن العادات والتقاليد الاجتماعية في مطروح وقد نالت إعجاب الحضور.