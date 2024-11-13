جمارك الغردقة تحبط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة

نجحت سلطات جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسه عبد العال نعمان، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة، فى ضبط كمية من المخدرات وضبط سلاح ابيض المخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠. ولقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠.

حيث قام رجال الإدارة الأولي بقيادة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة بضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات، وسلاح ابيض.



وذلك أثناء وصول مسافر فنزويلي الجنسية قادم من ألمانيا وقد أسفر تفتيش حقائبه عن اكتشاف كمية من اقراص الاكستاسي المخدرة وزجاجة من زيت الحشيش المخدر وكذلك عدد واحد سلاح ابيض وعبوة رادع شخصي مخبأة بطريقة احترافية داخل حقائب المسافر.



وتم الضبط بواسطة ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم، مأمور اللجنة الجمركية والتفتيش بواسطة هيثم خلف الله رئيس قسم التفتيش ومن إدارة الفحص محمود شعبان حسن تحت إشراف رامي مروان مدير عمليات الفحص بالأشعة وقام بالجرد والتحريز كلا من أحمد عابدين واشرف خلف في حضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي تحت اشراف عبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي

وتم تحرير محضر الضبط الجمركى رقم ٦٢لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على، عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة الذى أحال الراكب للنيابة العامة بعد العرض على، عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية وبالتعاون مع رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام سعد سالم

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى