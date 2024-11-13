وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث توفير مختلف الخدمات لأهالي المحافظة

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لبحث تعزيز التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات لأهالي المحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لمحافظة الشرقية، لتوفير الخدمات المختلقة لأبناء المحافظة.


واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء، بالترحيب بالمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تتولى إنهاء وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة الشرقية، بهدف تحسين الخدمة وزيادة الضغوط، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت من تنفيذ 13 مشروعًا لمياه الشرب (إنشاء محطات - توسعة محطات)، بطاقة 792.5 ألف م3 يوميًا، وكذا تنفيذ 78 مشروعا للصرف الصحى، بمحافظة الشرقية، ومنها مشروعات ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف أكثر من 7 مليارات جنيه.

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وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث توفير مختلف الخدمات لأهالي المحافظة

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