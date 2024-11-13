عاجل.. غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا

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غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أرشيفية

تحدثت وسائل إعلام سورية عن وقوع انفجارات في منطقة القصير بريف حمص، وتشير معلومات أولية إلى أنها ناتجة عن غارات إسرائيلية.

مصادر إسرائيلية: مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى مفخخ عليهم في لبنان

قتل 7 جنود إسرائيليين وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة بتفجير مبنى مفخخ وانهياره عليهم في جنوب لبنان، فيما وصفت المصادر الإسرائيلية الحادثة بـ "الحدث الصعب جدا".

إضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن 3 من جنوده أصيبوا في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية. 

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أفاد يوم الاثنين بإصابة خمسة عشر جنديا بمعارك في جنوب لبنان، بعد يوم من مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العمليات البرية. 

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