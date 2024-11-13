لحضور مراسم عزاء شقيقته.. وصول الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى ميناء الأقصر الجوي

محافظات
بوابة الفجر

شهد ميناء الأقصر الجوي منذ قليل مساء اليوم الأربعاء، وصول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قادما من عاصمة أذربيجان، وذلك لبدء مراسم العزاء داخل سائحة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.


وأكد أحد أفراد أسرة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ووفد من الأزهر قام باستقبال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في ميناء القاهرة الجوي، منذ نصف ساعة، ليتوجها سويا إلى مقر الساحة، والتي اكتظت بالمئات من أهالي الأقصر والصعيد وعدد من السفراء للدول المختلفة والقيادات.


كان صباح اليوم اليوم الأربعاء شيع الآلاف من أهالي محافظة  جنازة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى التي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاما، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة القرنة بالبر الغربي.


وأعلن الأزهر الشريف عن أنه قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، وستقام مراسم العزاء مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وتوفيت الحاجة سمحية الطيب عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض، إذ تعرضت لوعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة حتى وافتها المنية مساء أمس.

محافظة الأقصر الاقصر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفاه شقيقه شيخ الأزهر بعد صراع مع المرض صراع مع المرض غرب الأقصر مراسم العزاء

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