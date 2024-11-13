"حزب الله": استهدفنا للمرة الثانية قاعدة "الكرياه" مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه استهدف للمرة الثانية، قاعدة "الكرياه" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بصواريخ باليستية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:15 من مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت لبنان)، وللمرة الثانية، قاعدة "الكرياه" (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينيّة 120 كلم، في مدينة "تل أبيب"، بصواريخ باليستية من نوع "قادر 2"، وأصابت أهدافها بدقة".

وكان "حزب الله" قد أعلن أنه استهدف للمرة الأولى، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، قاعدة "الكرياه"، بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية.

هذا ودوت مساء اليوم، صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل من بينها منطقة تل أبيب، بسبب إطلاق قذائف من لبنان، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصاد عبرية بأن "8 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من لبنان تجاه تل أبيب"، مشيرة إلى أن الهجوم الصاروخي النوعي استهدف الخضيرة ونتانيا وقيساريا وتل أبيب الكبرى.