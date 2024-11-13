مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث سير، وقع مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق "شاويش بني بخيت" ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "شاويش بني بخيت" نتج عنه مصرع شخص "مجهول الهوية" وإصابة 4 أشخاص آخرين، وتم توجيه فرع هيئة الإسعاف بتوجيه السيارات لموقع البلاغ.

وانتقلت على الفور فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث. وأظهرت المعاينة الأولية أن المصابين هم: نور رمضان محمود، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة رمضان محمود، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى، وأسامة حمدي جمال، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص آخر فاقد الوعي ومجهول الهوية، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بالإضافة "جثة مجهولة الهوية"

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التخصصي ببني سويف لتلقي العلاج اللازم. ووفقًا لمصادر طبية، فإن المصابين في حالة مستقرة، فيما لا تزال حاله الشخص المجهول الهوية محل متابعة.