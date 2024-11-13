ننشر أسماء المصابين من أبناء محافظة الدقهلية فى حادث المطرية بورسعيد

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صورة من الحادث
صورة من الحادث

شهد طريق المطرية بورسعيد الجديد حادث مروع ونتج عنه إصابات بالغه، حيث اصدمت سيارة نصف نقل وسيارة ربع نقل وسيارة اجرة مع ميني باص عمال الاستثمار،وتم الدفع ب 22 سيارة اسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

و تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بوقوع حادث تصادم على

 

و بمحافظة الدقهلية استقبلت مستشفى المطرية 16 مصابا وتم نقل 2 منهم إلى مستشفى المنزلة 

و حصلت “الفجر ” على اسماء المصابين وهم ياسمينا محمد، محمد السيد سرحان،17 سنه والسيد السيد،57 سنه ومحمد احمد،35 سنه ومريم العربي،38 سنه واميره محمد،30 سنه وعطيات محمد،40 سنه ومها رمضان،30 سنه ورضا الشاعر،30 سنه ورضا محمد،40 سنه وعبد الرحمن،18 سنه


و من جهته اوضح الدكتور أحمد البيلي لـ"الفجر" فى تصريحات ان حادث اسفر حتى الان عن 16 مصاب من محافظة الدقهلية وتم نقل 14 إلى مشتشفى المطرية  و2 مصاب إلى مستشفى المنزلة

وأكد  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إلى إنه متوجه إلى مستشفى المطرية للاطمئنان على صحة المصابين من ابناء المحافظة

و أوضح محافظ الدقهلية ان هناك تنسيق كامل بين محافظتى الدقهلية وبورسعيد للتعامل الفورى مع الخادث وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين

صورة من الحادث

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