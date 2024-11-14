12 جثة بينهم أجزاء جمجمة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية الجديد

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12 جثة بينهم أجزاء
12 جثة بينهم أجزاء جمجمة.. ننشر اسماء المصابين والمتوفين في

 


وقع قبل قليل حادث اليم تصادم خلاله سيارة نقل بـ اتوبيس، وتسبب في وفاة 8 اشخاص، وعدد من المصابين.

وحصل الفجر على أسماء المصابين وحالتهم الصحية وهم: فريال محمد احمد احمد - ٢٥ سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق الأيمن وكسر مضاعف بالساق الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالوجه وطوله 5 سنتيمترات، ومجهول الهوية- ٣٥ سنة مصاب بغيبوبة تامة واشتباه ما بعد الارتجاج، وايمان احمد السخيني
٢٤ سنة مصابة بنزيف بالمخ واشتباه كسر ف الساقيين، وايمان حسن الجرايحي- ٢٥ سنة غيبوبة واشتباه نزيف بالمخ، زفتحية السيد الشامي- ٥٥ سنة  وحالتها اريست 
بمستشفي ٣٠ يونيو.


وتوفي 4 اشخاص مجهولين الهوية وتم وضع الجثث بمشرحه مستشفي الزهور، واجزاء جمجمه وتم وضع الجثه بمشرحه مستشفي الزهور، ومايسه حسن عبد السلام- ٣٥ سنة وتم وضع الجثه بمشرحه مستشفي النصر، وتم وضع 5 جثامين مجهولة الهوية بنستشفي النصر.

ورفعت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد درجة الاستعداد للقصوي، وتقود الأجهزة الأمنية بعمل الاجراءات اللازمة.

أسماء المصابين الإجراءات اللازمة الرعاية الصحية ببورسعيد هيئة الرعاية حادث تصادم كسر مضاعف مشرحة مستشفى

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