12 جثة بينهم أجزاء جمجمة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية الجديد



وقع قبل قليل حادث اليم تصادم خلاله سيارة نقل بـ اتوبيس، وتسبب في وفاة 8 اشخاص، وعدد من المصابين.

وحصل الفجر على أسماء المصابين وحالتهم الصحية وهم: فريال محمد احمد احمد - ٢٥ سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق الأيمن وكسر مضاعف بالساق الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالوجه وطوله 5 سنتيمترات، ومجهول الهوية- ٣٥ سنة مصاب بغيبوبة تامة واشتباه ما بعد الارتجاج، وايمان احمد السخيني

٢٤ سنة مصابة بنزيف بالمخ واشتباه كسر ف الساقيين، وايمان حسن الجرايحي- ٢٥ سنة غيبوبة واشتباه نزيف بالمخ، زفتحية السيد الشامي- ٥٥ سنة وحالتها اريست

بمستشفي ٣٠ يونيو.



وتوفي 4 اشخاص مجهولين الهوية وتم وضع الجثث بمشرحه مستشفي الزهور، واجزاء جمجمه وتم وضع الجثه بمشرحه مستشفي الزهور، ومايسه حسن عبد السلام- ٣٥ سنة وتم وضع الجثه بمشرحه مستشفي النصر، وتم وضع 5 جثامين مجهولة الهوية بنستشفي النصر.

ورفعت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد درجة الاستعداد للقصوي، وتقود الأجهزة الأمنية بعمل الاجراءات اللازمة.