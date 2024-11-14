وصول 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي لمحافظة مطروح

محافظات
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب ومديرة التضامن الاجتماعي

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  وصول عدد ٢ طن لحوم لمحافظة مطروح كدفعة جديدة تصل كل شهر   ضمن خطة الوزارة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأكثر إحتياجا بالمحافظات وذلك  بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية الأوقاف بمطروح والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى 
موجها الشكر لوزارة الأوقاف برئاسة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على جهود الرعاية الإجتماعية مع توفير كميات اللحوم من خلال صك الأضحية شهريا للأسر الأولى بالرعاية بمطروح.
ووجه محافظ مطروح  بتسليم اللحوم إلى مستحقيها من خلال الكشوفات التى تم إعدادها للأرامل والمطلقات والأسر الأولي بالرعاية ومراجعتها من قبل مديرية التضامن الإجتماعي حرصا على وصول الدعم  لمستحقيه،حيث سيتم توزيع ٣٠٠ كجم بمدينة العلمين،و٧٠٠كجم ببرانى،وه٥٠٠كجم بمدينة النجيلة و٥٠٠بمدينة السلوم على الأسر الكثر احتياجا.

أسامة الأزهري أرامل الأسر الأولى الدعم لمستحقيه اللحوم الي ة التضامن الاجتماعي زارة الأوقاف للأسر الأولي بالرعاية وصول الدعم

مواد متعلقة

تخطيط جديد لواحة الغروب.. ما القصة؟

إقامة ملتقى شعراء البادية الأول بمطروح

فعاليات مؤتمر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة مطروح

«الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع» ندوة لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح

نائب محافظ مطروح يتابع سلامة سد وادي تويويع واسماعيل لمواجهة السيول

فريق الصحافة بتعليم مطروح يحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية

"دور التعليم الجامعي في بناء الإنسان" ندوة بمركز إعلام مطروح ضمن مبادرة بداية

وصول أولى السيارات المتنقلة المحملة ببيض المائدة لمطروح.. الكرتونة بـ 150 جنيها

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي

محافظ الدقهلية يعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

مديرة تعليم مطروح تتابع انتظام الدراسة بمدرسة الثورة للتعليم الأساسي بإدارة براني

أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-11 -2024 في الدقهلية

اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي