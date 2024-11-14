وصول 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي لمحافظة مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وصول عدد ٢ طن لحوم لمحافظة مطروح كدفعة جديدة تصل كل شهر ضمن خطة الوزارة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأكثر إحتياجا بالمحافظات وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية الأوقاف بمطروح والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى

موجها الشكر لوزارة الأوقاف برئاسة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على جهود الرعاية الإجتماعية مع توفير كميات اللحوم من خلال صك الأضحية شهريا للأسر الأولى بالرعاية بمطروح.

ووجه محافظ مطروح بتسليم اللحوم إلى مستحقيها من خلال الكشوفات التى تم إعدادها للأرامل والمطلقات والأسر الأولي بالرعاية ومراجعتها من قبل مديرية التضامن الإجتماعي حرصا على وصول الدعم لمستحقيه،حيث سيتم توزيع ٣٠٠ كجم بمدينة العلمين،و٧٠٠كجم ببرانى،وه٥٠٠كجم بمدينة النجيلة و٥٠٠بمدينة السلوم على الأسر الكثر احتياجا.