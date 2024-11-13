عاجل | وزير التموين: القمح في مصر يكفي لمدة 4.5 شهر.. المخزون آمن

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاجة البلاد لمدة 4.5 شهر، موضحًا أن الوزارة تواصل استيراد كميات إضافية من القمح من مصادر متعددة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز المدعم.

txt

وزير التموين: تطوير المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

txt

وزير التموين يبحث تطوير المنظومة والتحول الرقمي مع أحد شركات القطاع الخاص

وخلال تصريحات صحفية، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي المتوفر يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات زمنية مطمئنة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

 

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمواجهة أي تقلبات أو أزمات طارئة، وفيما يلي تفاصيل الاحتياطي من السلع الأساسية حسب ما أفاد به الوزير.

احتياطي السكر 

 

وأشار الوزير إلى أن احتياطي السكر التمويني وصل إلى مستوى قياسي، حيث يكفي 13.7 شهر، ما يعزز القدرة على استقرار أسعار السكر في السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السكر في بعض المواسم.

 

احتياطي الزيت

 

وحول الزيت التمويني، أوضح الوزير أن الاحتياطي يكفي لمدة 6.7 شهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين كميات كافية من الزيت بالتعاون مع موردين دوليين، لضمان توفر المنتج بأسعار مناسبة في المنافذ التموينية ومنافذ البيع الأخرى.

 

احتياطي الدواجن

 

أما بالنسبة لـ الدواجن المجمدة، فقد أكد الوزير أن الوزارة تمتلك احتياطيًا يكفي لمدة 9.3 شهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير البروتين الحيواني بأسعار مستقرة، خاصة في أوقات زيادة الطلب.

 

احتياطي اللحوم

 

وبالنسبة لـ اللحوم الطازجة، أشار الوزير إلى أن الاحتياطي يكفي لمدة 7.2 شهر، موضحًا أن الوزارة تستورد اللحوم من مصادر متنوعة لضمان جودتها وتوفرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف وزير التموين أن هذه المعدلات من الاحتياطي الاستراتيجي تعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف الظروف الاقتصادية، وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون من خلال اتفاقيات تعاون دولية واستثمارات في سلاسل التوريد.

ارتفاع الطلب احتياطي السكر احتياجات المواطنين الاحتياطي الاستراتيجي الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاحتياطي الاستراتيجى من القمح الاحتياطى الاسعار التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدواجن الدعم لمستحقيه الدكتور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المخزون الاستراتيجي من السلع المخزون الاستراتيجي القمح في مصر القطاع الخاص

مواد متعلقة

عاجل | أسعار السلع التموينية شهر أكتوبر.. السكر والزيت

عاجل |التموين: استمرار ضخ بيض المائدة التركي بسعر 150 جنيه للطبق الواحد

مصر تبحث مع شركة نمساوية إقامة مصنع للأخشاب

عاجل | وزير التموين يجتمع مع شعبة المخابز للإطمئنان على جودة رغيف الخبز

وزير التموين يبحث تطوير المنظومة والتحول الرقمي مع أحد شركات القطاع الخاص

عاجل | تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. ختام التعاملات المسائية

عاجل | مدبولي: توجيهات رئاسية بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين

وزير التموين يتابع توافر السلع بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي

محافظ الدقهلية يعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

مديرة تعليم مطروح تتابع انتظام الدراسة بمدرسة الثورة للتعليم الأساسي بإدارة براني

أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-11 -2024 في الدقهلية

اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي