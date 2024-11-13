عاجل | وزير التموين: القمح في مصر يكفي لمدة 4.5 شهر.. المخزون آمن

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاجة البلاد لمدة 4.5 شهر، موضحًا أن الوزارة تواصل استيراد كميات إضافية من القمح من مصادر متعددة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز المدعم.

وخلال تصريحات صحفية، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي المتوفر يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات زمنية مطمئنة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمواجهة أي تقلبات أو أزمات طارئة، وفيما يلي تفاصيل الاحتياطي من السلع الأساسية حسب ما أفاد به الوزير.

احتياطي السكر

وأشار الوزير إلى أن احتياطي السكر التمويني وصل إلى مستوى قياسي، حيث يكفي 13.7 شهر، ما يعزز القدرة على استقرار أسعار السكر في السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السكر في بعض المواسم.

احتياطي الزيت

وحول الزيت التمويني، أوضح الوزير أن الاحتياطي يكفي لمدة 6.7 شهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين كميات كافية من الزيت بالتعاون مع موردين دوليين، لضمان توفر المنتج بأسعار مناسبة في المنافذ التموينية ومنافذ البيع الأخرى.

احتياطي الدواجن

أما بالنسبة لـ الدواجن المجمدة، فقد أكد الوزير أن الوزارة تمتلك احتياطيًا يكفي لمدة 9.3 شهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير البروتين الحيواني بأسعار مستقرة، خاصة في أوقات زيادة الطلب.

احتياطي اللحوم

وبالنسبة لـ اللحوم الطازجة، أشار الوزير إلى أن الاحتياطي يكفي لمدة 7.2 شهر، موضحًا أن الوزارة تستورد اللحوم من مصادر متنوعة لضمان جودتها وتوفرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف وزير التموين أن هذه المعدلات من الاحتياطي الاستراتيجي تعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف الظروف الاقتصادية، وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون من خلال اتفاقيات تعاون دولية واستثمارات في سلاسل التوريد.