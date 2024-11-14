مصري الجنسية ولا يقل عن 30 عاما.. شروط هامة للمدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"

الفجر السياسي
أرشيفية
أرشيفية

 

 

 


حددت تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي للصندوق.



فقد نصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

 


شروط تعيين المدير التنفيذي للصندوق

 

ونصت المادة (6) مكرر من القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:

 

1- أن يكون مصري الجنسية.

 

2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.

 

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

 

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

 

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

 

 

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