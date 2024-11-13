محافظ الدقهلية: تداعيات حادث أتوبيس طريق المطرية بورسعيد أسفر عن مصرع 13 شخص وإصابة 22

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محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم منذ اللحظات الأولي تداعيات حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذي أسفر عن مصرع 13 شخص وإصابة 22 آخرين.

وتواصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد للاطمئنان على حالة المصابين وسرعة إجراءات تصريح الدفن للمتوفين.

وعلى الفور أمر محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات قطاع الشمال والقريبة من موقع الحادث لاستقبال أي حالات إصابة وتوفير كافة سبل العلاج ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

يذكر أنه توجد 13 حالة وفاة تم نقلهم إلى مستشفيات الزهور،والنصر،30 يونيو ببورسعيد،أما حالات الإصابة البالغة 22 حالة،منها 15 حالة بمستشفيات الدقهلية، 12 بمستشفى المطرية و3 بمستشفى المنزلة،و7 حالات إصابة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد،وسنوافيكم بأي مستجدات في حين ورودها.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أية شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علة الأرقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

- وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات وتلقي الأخبار والمعلومات من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث وعرضها أولا بأول.


 داعيا الله حفظ الله مصر من كل مكروه وسو…

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