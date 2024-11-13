سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

العدو الصهيوني
غارات إسرائيلية -
غارات إسرائيلية - أرشيفية

أفاد مراسل "RT" في لبنان اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت الغارات منطقة برج البراجنة ومنطقة حارة حريك السكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف أن سلسلة غارات إسرائيلية سابقة استهدفت بلدة برعشيت وكفرا وعيتا الشعب جنوب لبنان، فضلا عن غارة أخرى استهدفت مدينة النبطية.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة RT بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في حصيلة غير نهائية لضربة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة عرمون بجبل لبنان.

بدورها، لا تزال فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر تعمل على انتشال الضحايا والجرحى جراء الغارة على الطبقتين الأولى والثانية من المبنى في عرمون.

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