إحالة أجنبي لاتهامه بقتل شخص للمفتي لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه

قررت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أجنبي الجنسية متهم بقتل شخص عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة الطالبية، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة 12 يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم.

كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 915 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "محمد. ص"، محبوس، 23 سنة، عاطل، أجنبى الجنسية، قتل المجنى عليه "محمد.ف" عمدا على إثر خلافات سابقة نشبت بينهما، فيما أن ظفرا به حتى إنهال عليه طعنا بالسكين، قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات التى أودت بحياته.

وقال شقيق المجنى عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه نمى إلى سمعه نشوب مشاجرة بين المتهم وبين شقيقه على أثر خلاف بينهما، وحال وصوله مكان الواقعة أبصر شقيقه مصاب بعدة طعنات واصطحبه إلى المشفى وحال وصوله زهقت روح شقيقه إلى خالقها.