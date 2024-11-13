عاجل - جيش الاحتلال: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع عملية دهس قرب دير «قديس» في رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، باستقبال بلاغات أولية عن إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس قرب بلدة دير قديس، في رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، وجود استنفار أمني في منطقة عملية الدهس قرب بلدة دير قديس في رام الله بالضفة الغربية.

حوادث سابقة

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح، في عملية دهس عند الحاجز العسكري قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن منفذ العملية تمكن من الفرار، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بيت لحم حيث تجري ملاحقة منفذ العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سيارة فلسطينية تسللت إلى نقطة تفتيش في منطقة الخضر ببيت لحم ونفذت عملية دهس".

أضاف البيان أن "السيارة التي قامت بعملية الدهس فرت، ونقوم بعمليات تمشيط للمنطقة".

تعزيزات لبلدة الخضر

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير، ومثلث البالوع، والبلدة القديمة، والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي.

ووفق المصادر فإن القوات الإسرائيلية تقوم بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلات التجارية، كما داهمت بعض المنازل في محيط الجامع الكبير بالبلدة.