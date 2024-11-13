ترامب يصل إلى البيت الأبيض للقاء بايدن والبحث في إجراءات نقل السلطة

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصل إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن لبحث إجراءات وتفاصيل انتقال السلطة المرتقب مع الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضافت الوكالة: "انطلق موكب ترامب عبر بوابة البيت الأبيض الشديدة الحراسة واستقبله في المكتب البيضاوي بايدن الديمقراطي الذي هزمه في انتخابات عام. 2020".

وأشارت "رويترز" إلى أن حشدا كبيرا من الصحفيين تجمع على الطريق المؤدية إلى البيت الأبيض في الخارج في انتظار "الحدث الكبير"، على حد تعبيرها.

وذكرت أن بايدن "سيرحب بالرئيس السابق والقادم في المكتب البيضاوي، وهي مجاملة تقليدية من الرؤساء المنتهية ولايتهم لم يقدمها ترامب عندما فاز بايدن في 2020".

ويوم أمس الثلاثاء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية تعليقا على قرار بايدن دعوة ترامب للقائه: "إن الرئيس بايدن يؤمن بالمعايير وبمؤسساتنا ويؤمن أيضا بالانتقال السلمي للسلطة".

وفي وقت سابق قال بريان فانس المتحدث باسم فريق ترامب الانتقالي في إشارة إلى القانون الذي ينظم عملية نقل السلطة: "يواصل محامو ترامب- فانس التواصل بشكل بنّاء مع محامي إدارة بايدن- هاريس في ما يتعلق بجميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون انتقال الرئاسة".

وبعيدا عن إجراءات نقل السلطة توقعت "رويترز" أن يناقش بايدن مع ترامب "عددا كبيرا من المواضيع بما في ذلك السياسة الخارجية".

ورجحت الوكالة أن "يحث بايدن الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة على الاستمرار في دعم أوكرانيا".

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول بين بايدن وترامب منذ فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقد فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض، بعد انقطاع دام 4 أعوام.

وبينما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ترامب وهنأه، خاطبت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مؤيديها وأقرت بهزيمتها أمام ترامب.

ومن المقرر أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلا الولايات للمرشحين وفقا لإرادة الناخبين، وسيصادق الكونغرس، على نتائج التصويت في 6 يناير، وسيتم التنصيب في 20 يناير.