عاجل - "وايت فرايدي" في السعودية 2024.. تخفيضات هائلة وخصومات تصل إلى 90% على مختلف المنتجات

اقترب موعد الجمعة البيضاء في السعودية، الذي يعد يوما مخصصا للتسوق في العديد من الدولة، وتعتبر من أبرز أيام العروض والتخفيضات التي يشهدها السوق سنويًا.

ويعد موعد الجمعة البيضاء في السعودية أحد الأيام المليئة بالعروض، إذ بدأت هذه المناسبة في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشرت إلى بقية دول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

ونستعرض في هذا التقرير، موعد الجمعة البيضاء في السعودية وأثرها على سوق التسوق المحلي.

يحل موعد الجمعة البيضاء في السعودية في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويذهب محبي الشراء إلى الأسواق والماركات العالمية لاستغلال العروض المتاحة.

وفي عام 2024، يأتي موعد عروض الجمعة البيضاء في السعودية يوم 29 نوفمبر، إذ يعكس هذا اليوم مناسبة هامة للمستهلكين للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى في مختلف القطاعات مثل الإلكترونيات، الأزياء، الأجهزة المنزلية..





الجمعة البيضاء في السعودية

ويزيد التسوق الإلكتروني خلال عروض الجمعة البيضاء في السعودية لكونه أبرز الأحداث التسويقية عبر الإنترنت، وتقدم شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل خصومات وعروض حصرية تستمر طوال اليوم أو حتى نهاية الأسبوع.

وإلى جانب المتاجر الإلكترونية، تأتي الأسواق والمحال التقليدية وتدخل في الجمعة البيضاء في السعودية، حيث توفر تخفيضات كبيرة لجذب المتسوقين، داخل المحلات الكبرى وفي المولات والمراكز التجارية التي تشهد أيضًا ازدحامًا ملحوظًا في هذا اليوم.

وزاد الوعي بعروض الجمعة البيضاء في السعودية بشكل كبير منذ سنوات، حيث أصبحت هذه المناسبة بمثابة موسم تسوق كبير يتطلع إليه السعوديون للحصول على أفضل العروض والخصومات.