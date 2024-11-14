قرار عاجل من وكيل صحة الغربية بشأن واقعة ضبط "بصمات سيلكون"

قرر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، نقل ١٣ طبيب وطبيبة و٤ ممرضين بإحدى الوحدات الصحية بمركز السنطة التي شهدت أمس اكتشاف واقعة استخدام أصابع سيلكون بجهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف على غير الحقيقة وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تتم بالشئون القانونية بمديرية الصحة بالغربية والنيابة الإدارية

ونقلهم لوحدات صحية بطنطا وزفتى.



حيث باشرت النيابة الإدارية بمركز السنطة التحقيقات في واقعة ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة داخل الوحدة الصحية المذكورة التي شهدت الواقعة تحت إشراف المستشارعبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية.



وذلك في ضوء ما كشفته لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية أثناء عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية.

وقررت المستشارة مروة صلاح مدير النيابة الإدارية بالسنطة استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية التي شهدت الواقعة.