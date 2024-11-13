في 11 تخصص أكاديمي.. المنصورة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية لعام 2024 بتصنيف شنغهاي

محافظات
جامعة المنصورة ضمن
جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية لعام 2024

أعلنت جامعة المنصورة تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 11 تخصص أكاديمي طبقا لتصنيف "شنغهاي" للتخصصات الأكاديمية لعام 2024
"Global Ranking of Academic Subjects 2024"
حيث حصلت جامعة المنصورة على المراكز التالية:
المرتبة الأولى محليا في كل من التخصصات التالية:
- الرياضيات Mathematics في المركز ( 151-200 ) عالميا
- علم الغلاف الجوي "atmospheric science"  في المركز (301-400) عالميا
- الهندسة الميكانيكية "Mechanical Engineering" في المركز(201-300) عالميا 
- الهندسة المدنية "Civil Engineering" في المركز (201-300) عالميا
المرتبة الثانية محليا في تخصصات:
- علوم الصحة العامة "public health" في المركز (401-500) عالميا
- الصيدلة وعلم الصيدلانيات "Pharmacy and Pharmaceutical Sciences" في المركز (201-300) عالميا
- الطب البيطري "veterinary medicine" في المركز (76-100) عالميا
- الهندسة الكهربائية الإلكترونية "Electrical and Electronic Engineering" في المركز(401-500) عالميا.
المرتبة الثالثة محليا في تخصص طب الأسنان وعلوم الفم "Dentistry and Oral Sciences" في المركز (201-300) عالميا.
المرتبة الرابعة محليا في كلا التخصصين:
- علوم الزراعة "Agricultural Sciences" في المركز (151-200) عالميا 
- التكنولوجيا الحيوية "Biotechnology" في المركز(401-500) عالميا.

و هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وتصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة برئاسة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة.
 

كما أكد الدكتور شريف خاطر أن نتيجة هذا التصنيف يتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، وأن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.

technology الاكاديمية التكنولوجيا الحيوية التخصصي الإلكترونية الإلكتروني الدراسات العليا والبحوث الدكتور شريف خاطر التكنولوجي التخصصات الهندسة الكهربائية الهندسة المدنية الدراسات العليا العلماء والباحثين المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة محليا المستوى التعليمي تصنيف شنغهاي جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة قطاع الدراسات العليا قطاع الدراسات العليا والبحوث غلوش نائب رئيس الجامعة

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: تداعيات حادث أتوبيس طريق المطرية بورسعيد أسفر عن مصرع 13 شخص وإصابة 22

ننشر أسماء المصابين من أبناء محافظة الدقهلية فى حادث المطرية بورسعيد

مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء بدائرة قسم ثان المنصورة

جامعة المنصورة تُنَظِّم اليوم التَّعريفي لطلابها الوافدين من 56 جنسية مختلفة

خلال لقاءه الصحفيين والإعلاميين ..محافظ الدقهلية يستعرض الجهود المبذولة في كافة جوانب العمل

لهذا السبب..وكيل التعليم بالدقهلية يجتمع بمسئولي العلاقات العامة بالإدارات التعليمية

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية رمزية فنية بشارع الجيش بالمنصورة

محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأمطار ويوجه بدورات تدريبية للتعامل مع الأزمات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي

عاجل.. الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

مديرة تعليم مطروح تتابع انتظام الدراسة بمدرسة الثورة للتعليم الأساسي بإدارة براني

طرق تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

محافظ الدقهلية يعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع