إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.



وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة بسبب السرعة الزائدة مما تتسبب في انقلابها أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.