آسر ياسين يروج لعرض فيلم "ولاد رزق 3" على منصة شاهد

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشف الفنان آسر ياسين عن عرض الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق 3 "حصريًا لأول مرة على منصة شاهد Vip، والذي قدم من خلاله شخصية "الشايب".

 

ونشر آسر ياسين برومو فيلم ولاد رزق 3 عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا: "الشايب حضر في وقته ولاد رزق 3 يعرض الآن فقط وحصريا على شاهد".

 

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

 

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

 

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

 

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

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