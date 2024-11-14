إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة بأطفيح

حوادث
بوابة الفجر

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق السريع بمنطقة أطفيح في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى الطريق السريع بمنطقة أطفيح في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة بسبب السرعة الزائدة مما تتسبب في انقلابها أعلى الطريق السريع بمنطقة أطفيح في الجيزة، مما أدى إلى إصابة شخصين بكسور وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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