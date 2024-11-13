"مبناخدش تعليمات من حد".. شوبير يرد على تصريحات مجدي عبد الغني بشأن انتخابات اتحاد الكرة

الفجر الرياضي
أحمد شوبير
أحمد شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حول نيته الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

شوبير يعلق على تصريحات مجدي عبد الغني

وقال شوبير خلال برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي: "برنامجنا لا يخضع لتعليمات من أحد، ونحن نلتزم بالحياد مع الجميع".

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وأضاف: "ما قلته ببساطة هو أنك لم تتمكن من جمع قائمة انتخابية، لكن إذا تمكنت من ذلك، سنحدد لك موعدًا لتأتي وتعرض برنامجك الانتخابي على القناة، كما تم الاتفاق مع الكابتن هاني أبو ريدة وقائمته، الذين سيزوروننا قريبًا لعرض برامجهم للنهوض بالكرة المصرية".

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