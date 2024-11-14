مصرع مُسن سقط في بئر أسانسير بالبحيرة (صور)

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حادث بدمنهور
حادث بدمنهور

 

شهدت قبل قليل، مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وفاة مُسن إثر سقوطه في بئر أسانسير بمنطقة أبراج شارع الجيش بالمدينة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد عثور أهالي منطقة أبراج شارع الجيش، على جثمان شخص من قاطنى العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان من خلال سيارة إسعاف إلى مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

بالفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعى "رمضان عبد المحسن بدر" 66 عاما، مقيم بمدينة دمنهور، سقط في بئر الاسانسير أثناء ذهابه اليوم الأربعاء لأداء صلاة الفجر بالمسجد، ولم يشعر أحد من قاطنى العقار بالواقعة، وعثروا عليه أثناء البحث عنه في بئر الاسانسير.

تم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

البحير

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