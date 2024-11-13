عاجل.. إمام عاشور يفصح عن نصيحة الخطيب له بشأن جماهير الزمالك

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

تحدث إمام عاشور، لاعب الأهلي، عن نصيحة قدمها له محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تتعلق بجماهير الزمالك.

إمام عاشور: الخطيب نصحني بعدم خسارة جماهير الزمالك

وخلال ظهوره في برنامج «حارس الأهلي» مع أحمد شوبير على قناة الأهلي، أوضح عاشور: "منذ انضمامي للأهلي قابلت الكابتن محمود الخطيب نحو ثلاث أو أربع مرات فقط".

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وأضاف: "في أول لقاء بيننا قال لي: 'يا إمام، متخسرش جمهور الزمالك وركز في الملعب فقط، ولا تلتفت لأي شيء آخر'".

وأكد عاشور: "لم أخسر جماهير الزمالك، ولم أتسبب في مضايقة أحد، رغم ما أواجهه خلال الفترة الأخيرة".
 

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